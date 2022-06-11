كلنا واحد..معك فى كل مكان .. الداخلية توجه قوافل إنسانية وطبية لـ 3 محافظات| صور

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703541/كلنا-واحدمعك-فى-كل-مكان--الداخلية-توجه-قوافل-إنسانية-وطبية-لـ-3-محافظات-صور

وجهت وزارة الداخلية القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين حيث تم توجيه قوافل مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور الرعاية بمحافظات (شمال سيناء – أسوان – الأقصر).

قافلة طبية

بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

حقوق الإنسان

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

حياة كريمة

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان) .

طلقات نارية بالساقين.. كشف ملابسات مقتل شخص بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقتل شخص بعدة طلقات طبنجة على يد أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بالبحيرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بأعيرة نارية بالساقين "توفـى فـى وقت لاحق متأثراً بإصابته " وبسؤال شقيق المتوفى إتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته محدثاً إصابة شقيقه المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما .

فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المذكور بالإشتراك مع (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "البحيرة – الإسكندرية").

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة المشار إليها ، نظراً لرغبة المتهم الأول فى الإنتقام من المجنى عليه لذات الخلافات ، فقام بالإستعانه بأحد المتهمان الآخران لإستدراج المجنى عليه على مقربة من مسكن المتهم الأول بزعم رغبة الأخير فـى إنهاء تلك الخلافات ، وعقب وصوله قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم ، وكان فـى إنتظارهما المتهم الثالث بسيارة قيادته ، والتى إستقلوها جميعاً ولاذوا بالهرب من محل الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.