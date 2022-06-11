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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703539/حسام-المندوه-يزور-المجمع-العلمي-ويشيد-بمحتوياته-المعرفية

قام الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بزيارة المجمع العلمي المصري، حيث ألتقى الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس المجمع، والدكتور طارق الشرقاوي، نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية، عميد كلية طب الأسنان جامعة سفنكس.

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المجمع العلمي

وقال النائب: كانت الزيارة ثرية، حيث تم لقاء علماء أجلاء وذات كفاءة عالية في جميع التخصصات، بين جنبات واحدا من أقدم المجمعات العلمية في العالم، وأقدم هيئة علمية في العالم العربي.

وأشار حسام المندوه، إلى أن المجمع العلمي المصري، رغم صغر مساحته، إلا أن مكتبته تضم أضخم المواد العلمية الشاهدة على تطور التاريخ، قائلا: فاقت مكتبة الكونجرس الأمريكي.

شرارة لنشر العلم والمعرفة ليس في مصر فقط

وأكد عضو مجلس النواب، أن المجمع العلمي المصري شاهدا حقيقيا على احترام مصر وتقديرها للعلم والعلماء، لاسيما ما تتضمنه المكتبة من كنوز معرفية عظيمة.

ولفت النائب، إلى أن المجمع يضم مجموعة كتب تاريخية وأثرية ومجلدات تعتبر أصولا أثرية لمصر، قائلا: هو بمثابة شرارة لنشر العلم والمعرفة ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.

وأشار حسام المندوه الحسيني، إلى ما تعرض له المجمع العلمي المصري على يد جماعة الإخوان من حرق في 17 ديسمبر عام 2011، وفقدان مصر عددا كبيرا من الكتب والوثائق النادرة التي لم يتبق منها غير 25 ألف من أصل 200 ألف نسخة نادرة كانت تمثل ذاكرة مصر منذ عام 1798.

ووجه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر لإدارة المجمع العلمي المصري، على ما يقومون به من جهود جبارة في خدمة العلم والعلماء المصريين والأجانب، قائلا: سيظل المجمع منارة علمية شاهدة على تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها.