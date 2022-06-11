انت الان تتابع تفاصيل خبر للقضاء على محتكري السلع .. الداخلية تضبط 1419 قضية تموينية متنوعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703537/للقضاء-على-محتكري-السلع--الداخلية-تضبط-1419-قضية-تموينية-متنوعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية ومحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار وحجب السلع الغذائية الإستراتيجية عن المواطنين.

أسفرت عن ضبط 1419 قضية تموينية متنوعة من بينهم 3 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 8,751 طن مكرونة - أرز – أسمدة زراعية ، و377 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 48,25 طن دقيق – مكرونة – سكر – زيت - أرز – لحوم – أسمدة زراعية – 8800 قطعة أدوات صحية – 20 طن أسمنت – 213 عبوة سجائر وكذا 602 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 12 قضية دقيق مدعم تصرف - تجميع" – 99 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 7 قضايا بيع بأزيد – 14 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 359 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 2,625 طن دقيق بلدى مدعم وكذا 14 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 3٫850 طن أسمدة مدعمة - 49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 350 إسطوانة بوتاجاز – 1350 رغيف – 8676 عبوة "زيت طعام، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 87,396 طن - 213 عبوة سجائر –8676 عبوة "زيت تموينى" - 49500 لتر مواد بترولية سولار – بنزين – 1350 رغيف – 8800 قطعة "أدوات صحية" – 350 إسطوانة بوتاجاز.

كان أبرزها ضبط 20 طن أسمنت لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية وضبط 11٫79 طن أرز أبيض - سكر حر معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل عطارة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 5٫47 طن مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة و ضبط 49500 لتر"سولار - بنزين 92 تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة.

مصنعات لحوم

وتم ضبط 5٫58 طن مصنعات لحوم – كبدة مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تجهيز وجبات بمحافظة القاهرة و ضبط 1٫8 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر دواجن بمحافظة الجيزة.

سكر حر

وتم ضبط 3 طن "سكر حر – أزر أبيض – مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية و ضبط 3٫5 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

ونجحت الحملات فى ضبط 4٫5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

التلاعب بتوريد القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت 52,222 طن أقماح محلية – 7 مخازن – 2 سيارة أبرزها ضبط 15 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة الغربية و ضبط 7 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ .

كما تم ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية لتجميعه كمية قدرها 3,5 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أجهزة الصوت والتنبيه

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (14) قضية بمضبوطات بلغت (404 قطعة "43 قطعة صوتية – 126 قطعة ضوئية – 235ملصق").

إتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.