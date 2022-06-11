انت الان تتابع تفاصيل خبر لاحتوائها علي العديد من الآثار.. الشيوخ يحيل غدا مقترح النائب محمد صلاح البدري لاستغلال الإمكانيات السياحية بالمنيا للحكومة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703533/لاحتوائها-علي-العديد-من-الآثار-الشيوخ-يحيل-غدا-مقترح-النائب-محمد-صلاح-البدري-لاستغلال-الإمكانيات-السياحية-بالمنيا-للحكومة

تشهد الجلسة العام لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، إحالة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

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ويتضمن الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد البنا، ما يأتي :

1- تعد المنيا من أهم المدن السياحية، حيث أنها كانت الإقليم السادس عشر في مصر القديمة من أصل أثنين وأربعون إقليم، ونظرا لانتشار نوع من أنواع الظباء وهو المها على أراضيها سميت قديما بإقليم المها.

2- تتميز المنيا بموقعها الجغرافي المتميز ، فهي تقع على بعد ۲۳۰ كم جنوب القاهرة و 400 كم من مدينة الغردقة السياحية وهي أكبر ثالث محافظة يوجد بها أثار في مصر بعد الأقصر والجيزة .

تحتوى المنيا على عديد الآثار العظيمة مثل:

1-منطقة آثار بني حسن والتي تحوى مقابر من الأسرة العاشرة والحادية عشر والأثنى عشر والمقابر كانت لحكام الإقليم السادس عشر وكبار رجال المنطقة .

2- توجد بملوي منطقة أثار تل العمارنة ودير البرشا من القرن الرابع الميلادي ودير أبوفانا من القرن السادس الميلادي .

3- منطقة أثار اسطبل عنتر بالقرب من أثار بني حسن وهي المنطقة التي تم بنائها أثناء فترة حكم الملك سيتي الأول ومن بعدها الملكة حتشبسوت .

4- خلال فترة المسيحية القديمة شرف أرض المنيا سيدنا عيسى عليه السلام والسيدة مريم في منطقة المسار المقدس للعائلة المقدسة في دير السيدة العذراء في سمالوط ٢٥ كم شمال مدينة المنيا .

5- عند الفتح الإسلامي لمصر امتلأت المنيا بالآثار الإسلامية منها ( الجامع العمري المشهور بجامع الوداع ، مسجد اللمطي ، مسجد الشيخ عبادة بن الصامت، مسجد اليوسفي، منطقة آثار البهنسا ببني مزار )

وبالرغم من كل هذا فإن المنيا لا يوجد بها عدد غرف فندقية كاف لاستقبال أجانب، ولا يوجد بها فنادق 4 و 5 نجوم عدا 150 غرفة لا يرقوا للعمل السياحي بشكل احترافي مع عدد ۲ نايل كروز المفترض أنهم 5 نجوم ولكنهم فعليا نجمتين في أحسن الأحوال .

وأكد النائب في الاقتراح المقدم منة بأن هناك بعض القصور في الخدمات السياحية المقدمة مثل القصور في البرامج السياحية، وعدم استكمال أعمال إنشاء المتحف الأتوني بالرغم من البدء في إنشائه منذ أكثر من عشرين عاما، بالإضافة إلى عدم توافر الخدمات العامة، والحد الأدنى من أماكن الانتظار بالمناطق السياحية .

وطالب النائب بما يأتي :

1-وضع المنيا على الخريطة السياحية لوزارة السياحة والآثار .

2-استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا الاستغلال الأمثل، وإعداد البرامج السياحية الملائمة والترويج

رأى اللجنة وتوصياتها

لخصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات ، أبرزها ما يأتي :

1- مطالبة وزارة السياحة والآثار بوضع رؤية للنهوض بالسياحة المصرية من خلال العمل بشكل تكاملي وتنسيقي مع بقية الوزارات والجهات والأجهزة المعنية .

2 - أهمية أن تكون لدى وزارة السياحة والآثار خطة لتنمية المحافظات المصرية سياحيا بصفة عامة ومحافظة المنيا على وجه الخصوص ، بحيث يكون لدينا تنوع في الأنماط السياحية طبقا لمقومات كل محافظة وامكاناتها ، مع تزويد اللجنة بهذه الخطط السياحية المقترحة من جانب الوزارة .