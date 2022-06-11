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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703532/برلماني-مبادرة-مصر-لبحث-أزمة-الغذاء-تحرك-جاد-لمواجهة-التغيرات-العالمية

أشاد النائب معتز صفوت أبو زيد، عضو مجلس الشيوخ، بتحرك مصر عبر المنتديات والمنظمات الإقليمية والعالمية لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية وتداعياتها، قائلا إنه تحرك جاد ينبع عبر رؤية شاملة لمواجهة توقف سلاسل الإمداد والتوريد العالمية بسب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

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تحديات الأمن الغذائي

ونوه أبو زيد، في تصريحات له اليوم، بمشروع القرار الذي تقدمت به مصر أمام منظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا، والذي من المقرر مناقشته في جنيف منتصف الشهر الجاري.

الأزمة الاقتصادية العالمية

ولفت نائب الشيوخ، إلى أن المبادرة المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية الحثيثة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الواسعة على الاقتصاد المصري بشكل خاص والدول النامية بشكل عام، وطرح ذلك أمام المحافل الدولية، لايجاد حلول للأزمة والتدخل لإعادة عمل سلاسل الإمداد والتوريد.

واختتم صفوت أبو زيد، بالإشارة إلى أن هذا الجهد الوطني يتوازى مع جهد آخر محلي لتعزيز وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة السعة التخزينية، والتوسع في الزراعات الاستراتيجية والأساسية مثل القمح وغيره، مشددا على أن مصر وعبر رؤية رشيدة ومتكاملة للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي قادرة على عبور الأزمة بنجاح، واستمرار التقدم للأمام للانتهاء من بناء الجمهورية الجديدة.