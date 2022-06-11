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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703529/محمد-صلاح-يتحدث-عن-علاقته-بـ-ساديو-ماني-وأحقية-ليفربول-بـ-دوري-الأبطال

تحدث النجم المصري محمد صلاح، عن علاقته بزميله في فريق ليفربول، ساديو ماني، نافياً وجود أي أنانية بينهما حسبما يقول البعض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال صلاح، في حوار مطول نشرته مجلة "فرانس فوتبول": "علاقتي أنا وساديو جيدة جداً، نجلس بجانب بعضنا البعض، ونتحدث سوياً، ومصلحتنا أن يفوز ليفربول في كل مباراة".

وأضاف:" إذا بحثت في جميع أرقام لاعبي الدوري الانجليزي، فلن تجد لاعب يساعد زملائه مثلي".

وتابع "مو": "عندما كنت في رحلتي الصيفية باليونان العام الماضي، كنت أفكركل يوم عن كيف أكون أفضل مما أنا عليه الآن، فالأمر صعب وهناك مدافعين يعملون على مراقبتي في جميع المباريات، لذا كنت أبحث عن طرق مبتكرة للهروب من المدافعين، وأجعلهم يشعرون بالقلق عند مواجهتي".

وواصل صلاح حديثه عن أحقية ليفربول بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نظراً لمستواهم في المباراة النهائية أمام ريال مدريد وللفرص التي سنحت لهم خلال هذه المباراة".

وأضاف:" أتفهم بنزيمة عندما يقول أنه لا يرى نفسه كامسجل أهداف فقط، فهو له دور كبير مع ريال مدريد، وأريد أن يتم تقييمي كأفضل لاعب في العالم".

وعن صِحة جسده ، قال ":" أتمرن على اليوجا لمدة 10 دقائق أو 20 بمفردي في منزلي، ولدي العديد من الأجهزة وزوجتي تنزعج كثيراً منهم".

محمد صلاح: أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم

وتحدث النجم المصري كذلك عن تمنياته خلال هذا العام، والتي يأتي على رأس أولويات تلك الأماني، هو فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف " هزيمتي أمام ريال مدريد ستقف عائق أمامي في تحقيق جائزة الأفضل في العالم، فاحتى لو أديت مباراة جيدة في النهائي ، هناك صعوبة، ولكنها لا تلغي بالطبع ما حققته خلال الأشهر الماضية".

وواصل " سأنتظر التصويت ولكن إذا لم أفز بها هذا الموسم ، فسأكون أنا الفائز بها في 2023".

صلاح الأفضل في إنجلترا

وكان قد تُوج الفرعون المصري، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين، متفوقاً على زملائه ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، كذلك على كل من ( كيفين دي بروين، كريستيانو رونالدو، هاري كين).

قدم "مو"، أدائاً وأرقاماً استثنائية هذا الموسم رفقة الريدز، فقد حصد لقب هداف الدوري الانجليزي برصيد 23 هدف مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، بالإضافة لجائزة أفضل ممر بواقع 13 تمريرة صنعها لزملائه بالفريق.

لم يسعف الحظ صلاح، هذا الموسم على صعيد البطولات، فلم يُتوج سوى بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، فيما فقد لقب الدوري لصالح فريق مانشستر سيتي، بعدما استمرت المنافسة بينهما حتى الرمق الأخير، أما بالنسبة للقب دوري أبطال أوروبا فقد ذهب لصالح نادي ريال مدريد، الذي تفوق في النهاية بنتيجة هدف دون رد.