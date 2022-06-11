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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703526/طلقات-نارية-بالساقين-كشف-ملابسات-مقتل-شخص-بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقتل شخص بعدة طلقات نارية من طبنجة على يد أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بالبحيرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بأعيرة نارية بالساقين "توفـى فـى وقت لاحق متأثراً بإصابته " وبسؤال شقيق المتوفى إتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته محدثاً إصابة شقيقه المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما .

فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المذكور بالإشتراك مع (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "البحيرة – الإسكندرية").

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة المشار إليها ، نظراً لرغبة المتهم الأول فى الإنتقام من المجنى عليه لذات الخلافات ، فقام بالإستعانه بأحد المتهمان الآخران لإستدراج المجنى عليه على مقربة من مسكن المتهم الأول بزعم رغبة الأخير فـى إنهاء تلك الخلافات ، وعقب وصوله قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم ، وكان فـى إنتظارهما المتهم الثالث بسيارة قيادته ، والتى إستقلوها جميعاً ولاذوا بالهرب من محل الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

425 طربة حشيش.. سقوط عصابة المواد المخردة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وتمكنت من 7 عناصر إجرامية بحوزتهم 425 طربة حشيش وزنت 42.5 كيلو جرام بالإسكندرية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (ثان العامرية – باب شرقى – الدخيلة – أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وذلك حال تواجدهم بدوائر أقسام شرطة (ثان العامرية – باب شرقى – الدخيلة – أول العامرية) وبحوزتهم (425 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,500 كيلو جرام ) .. وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و25 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.