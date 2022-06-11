انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد صلاح عن تألق كورتوا في نهائي دوري الأبطال: أنه رائع.. وكانت ليلته حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703525/محمد-صلاح-عن-تألق-كورتوا-في-نهائي-دوري-الأبطال-أنه-رائع-وكانت-ليلته

تحدث نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، عن خسارة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد، وعن أحقية الفريق كان يستحق بأن يكون هو البطل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال صلاح، في حوار مطول نشرته مجلة "فرانس فوتبول":" استحققنا الفوز، أضعنا العديد من الفرص، أنا بمفردي أضعت هدفين أو ثلاثة، وكورتوا كان رائعاً وكانت ليلته".

وأضاف:" أتفهم بنزيمة عندما يقول أنه لا يرى نفسه كامسجل أهداف فقط، فهو له دور كبير مع ريال مدريد، وأريد أن يتم تقييمي كأفضل لاعب في العالم".

وعن صِحة جسده ، قال ":" أتمرن على اليوجا لمدة 10 دقائق أو 20 بمفردي في منزلي، ولدي العديد من الأجهزة وزوجتي تنزعج كثيراً منهم".

محمد صلاح: أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم

وتحدث النجم المصري كذلك عن تمنياته خلال هذا العام، والتي يأتي على رأس أولويات تلك الأماني، هو فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف " هزيمتي أمام ريال مدريد ستقف عائق أمامي في تحقيق جائزة الأفضل في العالم، فاحتى لو أديت مباراة جيدة في النهائي ، هناك صعوبة، ولكنها لا تلغي بالطبع ما حققته خلال الأشهر الماضية".

وواصل " سأنتظر التصويت ولكن إذا لم أفز بها هذا الموسم ، فسأكون أنا الفائز بها في 2023".

صلاح الأفضل في إنجلترا

وكان قد تُوج الفرعون المصري، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين، متفوقاً على زملائه ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، كذلك على كل من ( كيفين دي بروين، كريستيانو رونالدو، هاري كين).

قدم "مو"، أدائاً وأرقاماً استثنائية هذا الموسم رفقة الريدز، فقد حصد لقب هداف الدوري الانجليزي برصيد 23 هدف مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، بالإضافة لجائزة أفضل ممر بواقع 13 تمريرة صنعها لزملائه بالفريق.

لم يسعف الحظ صلاح، هذا الموسم على صعيد البطولات، فلم يُتوج سوى بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، فيما فقد لقب الدوري لصالح فريق مانشستر سيتي، بعدما استمرت المنافسة بينهما حتى الرمق الأخير، أما بالنسبة للقب دوري أبطال أوروبا فقد ذهب لصالح نادي ريال مدريد، الذي تفوق في النهاية بنتيجة هدف دون رد.