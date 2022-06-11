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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703524/425-طربة-حشيش-سقوط-عصابة-المواد-المخدرة-بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وتمكنت من 7 عناصر إجرامية بحوزتهم 425 طربة حشيش وزنت 42.5 كيلو جرام بالإسكندرية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (ثان العامرية – باب شرقى – الدخيلة – أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وذلك حال تواجدهم بدوائر أقسام شرطة (ثان العامرية – باب شرقى – الدخيلة – أول العامرية) وبحوزتهم (425 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,500 كيلو جرام ) .. وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و25 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جمع 14.5 مليون جنيه .. سقوط مستريح الأمن الصناعي وفلاتر المياه بالشرقية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم، وتمكنت من ضبط صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق، بالشرقية لاتهامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على 14.5 مليون جنيه بهدف توظيفها في مجال منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه..

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال منتجات الأمن الصناعى وفلاتر المياه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 14,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها وهروبه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضحايا أخرين

كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.