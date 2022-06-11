جمع 14.5 مليون جنيه .. سقوط مستريح الأمن الصناعي وفلاتر المياه بالشرقية

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703521/جمع-145-مليون-جنيه--سقوط-مستريح-الأمن-الصناعي-وفلاتر-المياه-بالشرقية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم، وتمكنت من ضبط صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق، بالشرقية لاتهامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على 14.5 مليون جنيه بهدف توظيفها في مجال منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه، والاتفاق معهم على تلقي أرباح شهرية إلا إنه لم يستطيع تسديد تلك المبالغ لهم وفر هاربا قبل ضبطه.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال منتجات الأمن الصناعى وفلاتر المياه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 14,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها وهروبه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضحايا أخرين

كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عند قرايبها.. الداخلية تكشف تفاصيل إختفاء طالبة الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من مواطن مقيم بدائرة المركز، بأنه بتاريخ 5 الجارى خرجت كريمته طالبة – مقيمة بذات العنوان من المنزل وعدم عودتها معللاً ذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة على إثر وجود خلافات عائلية ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها.

فحص الفيديو

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى حضرت المتغيبة من تلقاء نفسها لمركز شرطة سمنود ، وأقرت بأنها كانت متواجدة طرف أحد أقاربها بمدينة طنطا ولم يحدث لها أى مكروه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.