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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703513/الشاعر-بهاء-الدين-يفتح-النار-على-شيرين-عبد-الوهاب-مبيعبنيش-غناكي

فتح الشاعر بهاء الدين محمد النار على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد أن كشفت عن ندمها على تقديم أغنية ما تجرحنيش.

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بهاء الدين يرد على شيرين عبد الوهاب

وعلق الشاعر بهاء الدين محمد على هذا الأمر، عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك قائلًا: مش متعود أرد على أي حد.. ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله، وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها.. وهتكلم باختصار جدا.

وتابع بهاء الدين محمد: المشهد الأول، أول يوم دخلت شيرين عبد الوهاب مكتبي كانت مع الأستاذنصر محروس، اللي هو صاحب الفضل في تقديمها، وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء

وأضاف: والمشهد الثاني رشحتها تغني كتير بنعشق، ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بنا ماكانتش هتغنيها، لأنها كانت موقوفه من النقابة.

واستكمل: المشهد الثالث لما فوجئت بمدير أعمالها الراجل اللي أنا بحبه وبحترمه، لقيته بيكلمنى نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد، وده طبعا خطأ لأن اللى بيغني مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطة زي دي، لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول.. المشهد الرابع والأخيرأغنية ماتجرحنيش أنا لحد الآن مش عاجبني غُنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها، وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش هيتم اللقاء.. وماتجرحنيش من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنيتها.

واختتم: وكمان لأول مره ألاقي حد بيحارب نَفسه وبيغلط في مبدعين اشتركوا في صناعته.. وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانه كالعادة، بس كان لازم أقولها ما تعمليش كده تاني وأنتي بتكبري بس مش هتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم.

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على الصعيد الآخر، أوضحت شيرين بطريقة ساخرة لإحدى السائلات أنها ليست حاملا على الإطلاق. وعلقت قائلة "عندك حق تقولي كده أنا نفسي بحس إني في السابع، بس للأسف دا قولون وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثني عشر".