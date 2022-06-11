برواتب مجزية.. آخر موعد لقبول طلبات وظيفة أخصائي خدمات مالية بالوادي الجديد.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال إسكندرية بالخارجة ، أن أخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل على وظيفة أخصائي خدمات مالية برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوب بعد غد الأثنين .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية ، وأدى الخدمة العسكرية، والسن لا يزيد عن 30 سنة ، ومؤهل عالى مناسب ، وحسن الخلق وخبرة في الأعمال الإدارية والخدمية الميدانية ، ومن أبناء قرى مركز الخارجة ، وسوف يحصل المتقدم علي مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وصحية وفرص للترقية بالجهاز الإداري للجمعية.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الطلبات والمقابلات الشخصية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمكتب عمل الخارجة ، ومكتب تشغيل الخارجة ، ومكتب عمل باريس ، ومكتب عمل بولاق ، وسوف يتم الاختيار بمعرفة لجنة من الجمعية لمن تجاوزوا المقابلة الشخصية من المتقدمين .