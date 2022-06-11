محافظ الغربية: «حياة كريمة» تبنى الإنسان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا تكمن فقط فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوفير الخدمات، لكنها تقوم ببناء الإنسان وتنمية مهاراته وقدراته وتمكينه اقتصاديا.





وقال المحافظ، فى تصريح اليوم السبت، إن المحافظة تحرص على استمرار أعمال القوافل الطبية والأمسيات الثقافية ضمن فعاليات المبادرة.

وأوضح أنه فى إطار الحد من مسببات العمى، أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة (عينيك فى عنينا) والتى تم تنظيمها بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية والبنك الأهلى بقرية "محلة حسن" بالمحلة الكبرى، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبى على 963 مواطناً من أهالى القرية والقرى المجاورة وصرف الأدوية بالمجان لـ 304 منهم، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 198 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سيتم التجهيز لإجرائها قريباً إلى جانب توفير احتياج 285 مواطناً لنظارات طبية.

وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مؤسسة (راعى مصر) قافلة طبية شاملة بقرية دمنهور الوحش بمركز ومدينة زفتى، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على 550 مواطنا بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات.

وفى سياق آخر، نفذ المجلس القومى للمرأة أمسية ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بحضور 500 من السيدات والرجال والأطفال، حيث شملت الأمسيات عروضا فنية ثقافية، وتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتى تم صياغتها ببساطة، لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكل حوارا تفاعليا مباشرا مع الجمهور وإنشادا دينيا وأغان وطنية، كما شهدت الأمسيات ورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

من جانبها، أكدت الدكتورة صفاء مرعى، مقرر المجلس بالغربية، أن البرنامج يأتى فى إطار حرص المحافظة والمجلس القومى للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة.