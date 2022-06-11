سفير الصومال: زيارة مصطفى مدبولى أثلجت صدورنا وشهدت ترحيبا كبيرا

جدة - نرمين السيد - أكد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات الصومالية المصرية تشهد منعطفا تاريخيا فى هذه المرحلة.





وذلك فى ضوء زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى إلى العاصمة الصومالية مقديشيو والمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار إلى أن هذه الزيارة أثلجت صدور الصوماليين وشهدت ترحيبا كبيرا فى الصومال على المستوى الرسمى والشعبى. جاء ذلك فى بيان صادر عن السفير الصومالى عقب وصوله القاهرة قادما من مقديشيو بعد انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الصومالى الجديد. وأعرب سفير الصومال عن سعادته لمستوى التمثيل المصرى المرتفع فى مراسم التنصيب والذى يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادات المصرية والصومالية على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين المصرى والصومالى. ووجه السفير الصومالى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيهاته الواضحة بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال، فى كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بجديد على مصر الشقيقة الكبرى التى طالما ساندت لتحقيق تطلعات شعبه فى التنمية والاستقرار والأمن.

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