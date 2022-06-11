انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء بدون شكوى

جدة - نرمين السيد - انتظمت امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الثالث الثانوى الأزهرى بشمال سيناء، اليوم، السبت، بدون شكوى وسط إجراءات مشددة، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية لمدة 3 ساعات.





وقال مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب محمد عطية، فى تصريح له اليوم، إن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب 659 طالبا وطالبة (461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى)، مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.

وأضاف أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، مشيرا إلى أنه تم توفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام اللجان، إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة وتجهيز وإعداد مقار اللجان وتيسير آداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبى، منوها بأن الامتحانات مستمرة حتى 7 يوليو المقبل.