تعيين 33 شابا والتفتيش على 187 منشأة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بتعيين 33 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 56 من راغبى العمل، وتوفير 33 فرصة عمل.





ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 37 ألفاً و250 جنيها لـ 15 عاملاً من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 13 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30 شكوى عمالية، تم تسوية اثنين منها وديا، و28 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى- إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 187 منشأة، دورى وحملات، والقيام بـ 7 حملات تفتيش ليلية، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعمل 3 ندوات توعية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 43 منشأة، وإعادة التفتيش على 59 منشأة، أسفر عن تحرير 3 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 10 قياسات ميدانية ، وبحث شكوى.

أما فى مجال التدريب المهنى فقد قامت المديرية، ببدء دورة تدريبية على مهنة اللحام بالكهرباء والأكسجين لـ 15 متدرباَ بمركز التدريب المهنى بالخارجة، وتنفيذ دورة تدريبية لـ 15 متدرباَ على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، فضلاً عن بدء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 10 متدربات، وذلك بعد نقلها إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 70 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.