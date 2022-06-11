الصحة: إطلاق 7 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن القوافل تضم التخصصات الطبية فى "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل". وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية بمحافظات القليوبية - كفر الشيخ - الوادى الجديد - سوهاج - البحر الأحمر - أسيوط - الفيوم. كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ60 ألفًا و955 مواطنًا، من خلال 54 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من الشهر الماضى.

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