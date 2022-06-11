جامعة القاهرة تعتمد نتائج النسخة الأولى من مسابقة «الموهبة والإبداع»

جدة - نرمين السيد - وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات، وفى إطار مشروع تطوير الوعى واستراتيجية الجامعة فى فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب فى مختلف مجالات الموهبة والإبداع والابتكار.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقة تقدم لها 152 طالبًا وطالبة، وفاز 27 منهم فى المجالات المختلفة للمسابقة، مشيرًا إلى منح الطلاب الفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير فى كل مجال حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 25 ألف جنيه، والجائزة الثانية 20 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 15 ألف جنيه.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تحرص على تسخير جميع إمكانياتها وتقدم كل أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين فى شتى المجالات، وتوفر بيئة حاضنة ومُحفزة للموهوبين والمبدعين والنوابغ، باعتبار الجامعة ليست مكانًا لتلقى العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب بما يساهم فى إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

وفاز بالمركز الأول فى مجال "الشعر" الطالب محمد خالد أحمد الشرقاوى، وبالمركز الثانى فاز الطالب محمد السيد محمد جمعة، وبالمركز الثانى فاز الطالب مصطفى إسماعيل فتح الله، وفازت الطالبة نسمة مجدى عبد المنعم بالمركز الثالث مكرر.

وفى مجال "القصة" فاز بالمركز الأول الطالب مينا مجدى مبارك، وبالمركز الثانى الطالبة شيرين جمعة سعيد، وبالمركز الثالث الطالب محمود سيد سليمان.

وفى مجال "المسرح" فاز بالمركز الأول الطالب أحمد محمد يوسف، وبالمركز الثانى الطالب يوسف أشرف مختار، وفى مجال "الابتكارات والاختراعات العلمية" فاز بالمركز الأول كل من الطالبة أمنية سيد صديق، والطالب أحمد محمد محمود السرته، والطالبة إيرينى إيليا عطية بطرس، والطالب محمد أحمد درويش، والطالبة دينا خالد محمد السعيد، كما فاز بالمركز الثانى الطالب عبد الرحمن نبيل محمد.

وفى مجال "البحوث الاجتماعية" فاز بالمركز الأول الطالب مجدى عبد العزيز محمد بالمركز الأول، وفاز الطالب عماد الدين فاروق محمود بالمركز الثانى، وفاز الطالب عبد الله على عابدين بالمركز الثالث.

وفى مجال "الفنون التشكيلية" فازت الطالبة سهيلة محمد على أحمد بالمركز الأول فى مجال التصوير مناصفة مع الطالبة بريهان عبد الرحمن عبد الحميد، وفازت الطالبة منة الله مصطفى على بالمركز الثانى مناصفة مع الطالب محمد صلاح الصبحى فى مجال الرسم، وفاز الطالب وجيه صابر محمد بالمركز الثالث فى مجال النحت مناصفة مع الطالب على أحمد فضل فى مجال التصوير.

وفى مجال "الأفلام التسجيلية" فاز الطالب إبراهيم وائل إبراهيم بالمركز الأول، وفاز الطالب إسلام محمد عبدالسلام بالمركز الثانى، وفازت الطالبة روان خالد عبد المنعم بالمركز الثالث، وفى مجال "الأفلام تصوير موبايل" فاز الطالب إيهاب مجدى السيد بالمركز الأول، وفاز الطالب عمر محمد أنور بالمركز الثانى، وفاز الطالب سيف الدين محمد حسن بالمركز الثالث.

جدير بالذكر أن مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعى" استهدفت فى نسختها الأولى، إيجاد رواد من الشباب المبدع والموهوب فى مجالات مختلفة، ورعاية الكوادر الشابة الموهوبة والمبتكرة ذات التعليم والتدريب المتميز.