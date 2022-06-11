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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703520/زراعة-الشيوخ-تواصل-مناقشة-تقنين-ملكية-الأراضى-الزراعية-غدا-والجبلى-يطالب-بتفعيل-الشباك-الواحد

تواصل لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها غدا الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من " الجبلي" و المحال من الجلسة العامة للجنة، بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"، وذلك لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

دوت الخليج

زراعة الشيوخ تواصل مناقشة تقنين ملكية الأراضى الزراعية غدا

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع، مسئولي المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

كما تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن التصريح بحفر آبار مياه جوفية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور مسئولي وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

وكانت لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، بدأت خلال اجتماعاتها الأخيرة، في مناقشة طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد".

تقنين ملكية الأراضى الزراعية

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن الهدف من المناقشة، هو التوصل لحلول جذرية لتلك المشكلات التي تواجه المزارعين والمستثمرين فى القطاع الزراعى، في تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة، مشيرا إلي طول الإجراءات وتشابكها.

وأكد الجبلى، أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد، لتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير مسئولية التواصل مع كافة الجهات الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لانهاء إجراءات التقنين وحصول المواطن على عقد الملكية من الهيئة، وذلك أسوة بهيئة التنمية الصناعية التي تتولى كل شيء مع الجهات الأخرى نيابة عن المصنعين في مجال الصناعة.

كما طالب الجبلى، بإجراءات واضحة لتقنين وضع واضعي اليد، حيث من حقهم تقنين أوضاعهم وتمتعهم بالاستقرار على أرضهم.

وشدد الجبلى، على أهمية وجود جدول زمنى للإجراءات المطلوبة، قائلا، :" نحن في ظروف صعبة، ونسابق الزمن لاستصلاح الأراضى، بهدف التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الحالية".