انت الان تتابع تفاصيل خبر عند قرايبها.. الداخلية تكشف تفاصيل إختفاء طالبة الغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703519/عند-قرايبها-الداخلية-تكشف-تفاصيل-إختفاء-طالبة-الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من مواطن مقيم بدائرة المركز، بأنه بتاريخ 5 الجارى خرجت كريمته طالبة – مقيمة بذات العنوان من المنزل وعدم عودتها معللاً ذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة على إثر وجود خلافات عائلية ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها.

فحص الفيديو

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى حضرت المتغيبة من تلقاء نفسها لمركز شرطة سمنود ، وأقرت بأنها كانت متواجدة طرف أحد أقاربها بمدينة طنطا ولم يحدث لها أى مكروه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سحب 2342 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من سحب 2342 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات الخاصة بهم التي ألزمها قانون المرور على كافة المركبات.

انتهاء المهلة

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

مواعيد العمل

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

محام يقتل زوجته بالدقهلية

أقدم محام على التخلص من زوجته بعدة طعنات نافذة وذبحها بالرقبة، بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات أسرية فيما بينهما.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي كفر الجنينة التابعة لدائرة مركز نبروة، بقيام محام بقتل زوجته، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج ا س محامي ، بقيامه بقتله ، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف باتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

شهود العيان

فيما أكد شهود الأهالي وشهود العيان أن المتهم يتناول المخدرات وكثير الخلافات مع الزوجة، وقام بذبحها ، وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى نبروة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.