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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703518/26-يونيو-الجاري-بدء-تسليم-الدفعة-الأخيرة-من-وحدات-المرحلة-الأولى-بـ--دار-مصر--بالقاهرة-الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 26/6/2022، وحتى يوم الإثنين الموافق 18/7/2022، في تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل بعدد 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية، وذلك بحسب ما صرح به وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

دوت الخليج

من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 327، يوم الأحد 26/6/2022، ووحدات العمارة 342، يوم الإثنين 2022/6/27، ووحدات العمارة 343، يوم الثلاثاء 2022/6/28، ووحدات العمارة 344، يوم الأربعاء 2022/6/29، ووحدات العمارة 328، يوم الأحد 2022/07/03، ووحدات العمارة 329، يوم الإثنين 2022/07/04، ووحدات العمارة، 325، يوم الثلاثاء 2022/07/05.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارات 326، يوم الأربعاء 2022/07/06، ووحدات العمارة 322، يوم الخميس 2022/07/07، ووحدات العمارة 323، يوم الأحد 2022/07/17، ووحدات العمارة 347، يوم الإثنين 2022/07/18.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان ( فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمـالى خلف الداون تاون ) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

بدء تنفيذ محطة محولات كهرباء

على جانب آخر، كان قد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تنفيذ محطة محولات كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها حوالي ١٠ آلاف فدان، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن لكل المصريين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو ٧٠٠ مليون جنيه، بجانب بدء تنفيذ نفق السيارات بالمنطقة السادسة ابني بيتك.

وأوضح الجزار، أنه تم إسناد مشروع محطة محولات الكهرباء إلى شركتين متخصصتين، مشدداً على ضرورة دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية والخدمات لخدمة المستفيدين من المشروعات السكنية والاستثمارية وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

جدير بالذكر أن استثمارات مشروعات البنية التحتية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت الـ٧ مليارات جنيه رغم حداثة نشأة المدينة في عام 2017، والتي تشمل مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة، ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجيستية وأراضي الإسكان المميز، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة.