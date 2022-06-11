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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703516/اجتماع-تحضيري-لهيئة-الأمناء-بمجلس-وزراء-الداخلية-العرب-بتونس

انعقد بتونس خلال الفترة 9-10/11/1443هـ الموافق لـ 9-10/6/2022م، اجتماع تحضيري لهيئة الأمناء بمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، عضو هيئة أمناء الجائزة، ممثل رئيس الهيئة.

جائزة الأمير نايف

وذلك بتوجيه من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي.

القضايا الهامة

وناقش الاجتماع عددا من القضايا الهامة منها خاصة تقرير الأمين العام للجائزة عن نشاطات الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، وانعكاسات جائحة كورونا على سير الأعمال، وتشكيل اللجان اللازمة لتقييم الأعمال المشاركة، إلى غير ذلك من المسائل التي تهم الجائزة. وقد أسفر الاجتماع عن جملة من التوصيات التي سيتم رفعها الى سمو رئيس الهيئة للتوجيه بشأنها.

سحب 2342 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من سحب 2342 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات الخاصة بهم التي ألزمها قانون المرور على كافة المركبات.

انتهاء المهلة

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

مواعيد العمل

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

محام يقتل زوجته بالدقهلية

أقدم محام على التخلص من زوجته بعدة طعنات نافذة وذبحها بالرقبة، بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات أسرية فيما بينهما.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي كفر الجنينة التابعة لدائرة مركز نبروة، بقيام محام بقتل زوجته، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج ا س محامي ، بقيامه بقتله ، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف باتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

شهود العيان

فيما أكد شهود الأهالي وشهود العيان أن المتهم يتناول المخدرات وكثير الخلافات مع الزوجة، وقام بذبحها ، وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى نبروة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.