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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703515/سحر-طلعت-مشروع-التجلي-الأعظم-بسانت-كاترين-يعزز-تنافسية-مصر-السياحية

قالت سحر طلعت مصطفي عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تسارع العمليات التطويرية بمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء سيضيف منتجا جديدا فى السياحة المصرية يعزز من تنافسيتها أمام أسواق المنطقة.

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التركيز على السياحة الدينية

وأضافت النائبة، فى تصريحات لها اليوم، إن الحكومة المصرية تعمل على إضافة منتجات سياحية جديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم الاقتصار على السياحة الشاطئية أو الثقافية وإنما امتد التركيز على السياحة الدينية والتى تحقق نموا كبيرا حول العالم خلال الفترة الأخيرة.

الخريطة التسويقية والترويجية فى المحافل الدولية السياحية

وطالبت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بأن يتم وضع المنطقة على الخريطة التسويقية والترويجية فى المحافل الدولية السياحية خلال الفترة المقبلة، واستغلال مؤتمر المناخ cop27 الذي يعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل لتوظيف الحدث للترويج لكافة المنتجات السياحية المصرية.

وقالت مصطفي، إن عمليات التطوير التى تتم بالمنطقة تراعي البعد البيئى والثقافي والدينى للمنطقة خاصة الفنادق، مما يجعلها منتجا فريدا من نوعه ويرفع من سعر المنتج السياحى المصري ويعمل على جذب شرائح عالية الإنفاق.