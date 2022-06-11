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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703514/محمد-صلاح-أريد-أن-أكون-أفضل-لاعب-في-العالم

تحدث النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي، عن تمنياته خلال هذا العام، والتي يأتي على رأس أولويات تلك الأماني، هو فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع صلاح، من خلال حوار مطول نشرته مجلة "فرانس فوتبول"، " بالطبع أسعى لأكون أفضل لاعب في العالم، وهذا يتحقق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف " هزيمتي أمام ريال مدريد ستقف عائق أمامي في تحقيق جائزة الأفضل في العالم، فاحتى لو أديت مباراة جيدة في النهائي ، هناك صعوبة، ولكنها لا تلغي بالطبع ما حققته خلال الأشهر الماضية".

وواصل " سأنتظر التصويت ولكن إذا لم أفز بها هذا الموسم ، فسأكون أنا الفائز بها في 2023".

صلاح الأفضل في إنجلترا

وكان قد تُوج الفرعون المصري، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين، متفوقاً على زملائه ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، كذلك على كل من ( كيفين دي بروين، كريستيانو رونالدو، هاري كين).

قدم "مو"، أدائاً وأرقاماً استثنائية هذا الموسم رفقة الريدز، فقد حصد لقب هداف الدوري الانجليزي برصيد 23 هدف مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، بالإضافة لجائزة أفضل ممر بواقع 13 تمريرة صنعها لزملائه بالفريق.

لم يسعف الحظ صلاح، هذا الموسم على صعيد البطولات، فلم يُتوج سوى بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، فيما فقد لقب الدوري لصالح فريق مانشستر سيتي، بعدما استمرت المنافسة بينهما حتى الرمق الأخير، أما بالنسبة للقب دوري أبطال أوروبا فقد ذهب لصالح نادي ريال مدريد، الذي تفوق في النهاية بنتيجة هدف دون رد.