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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703512/سحب-2342-رخصة-قيادة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من سحب 2342 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات الخاصة بهم التي ألزمها قانون المرور على كافة المركبات.

انتهاء المهلة

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

مواعيد العمل

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

محام يقتل زوجته بالدقهلية

أقدم محام على التخلص من زوجته بعدة طعنات نافذة وذبحها بالرقبة، بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات أسرية فيما بينهما.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي كفر الجنينة التابعة لدائرة مركز نبروة، بقيام محام بقتل زوجته، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج ا س محامي ، بقيامه بقتله ، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف باتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

شهود العيان

فيما أكد شهود الأهالي وشهود العيان أن المتهم يتناول المخدرات وكثير الخلافات مع الزوجة، وقام بذبحها ، وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى نبروة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

دون إصابات.. حريق يلتهم ورشة نجارة بالمرج

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب داخل ورشة نجارة بمنطقة المرج دون وقوع أي إصابات بشرية.

بداية الحريق

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تبلغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بإندلاع حريق داخل ورشة بمنطقة المرج، وعلى الفور هرعت سيارتى إطفاء لمكان الحرريق، وتمكنا من السيطرة عليه قبل امتداده إلى عقارات مجاورة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

أعمال التبريد

من ناحية أخرى، تواصل قوات الحماية المدنية بالغربية تحت اشراف المقدم محمد غانم رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهري، أعمال التبريد بحريق شونة كتان بقرية شبراملس بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية، مع استمرار تصاعد الادخنة مرحبا بمكان الحريق، وسط جهود من رجال قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المحيطة بمحل الحريق.