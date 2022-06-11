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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703510/أزارو-يحتفل-بـ-عيد-ميلاده-الـ-27-رحلة-أسد-المغرب-من-الأهلي-وحتى-عجمان-الإماراتي

يحتفل اليوم السبت الموافق 11 من يونيو، المغربي وليد آزارو مهاجم فريق عجمان الإماراتي الحالي واللاعب السايق للنادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ 27، فالمغربي من مواليد 11 يونيو لعام 1995.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كان قد تعاقد الأهلي، مع أسد المغرب في صيف عام 2017، وقضى موسمين داخل جدران النادي، وبعدها رحل على سبيل الإعارة موسم 2020 لفريق الاتفاق السعودي ومنه إلى الدوري الإماراتي عن طري بوابة عجمان الإماراتي.

رحلة آزارو مع الأهلي

يعد المغربي وليد أرزارو، أحد أهم المهاجمين الأجانب الذين تعاقد معهم الأهلي في الألفية الجديدة، فالبرغم من الفرص التي كان يضيعها، إلا أن كان مهاجماً قناصاً، وتمكن من خلال خوض 89 مباراة بقميص النادي الأهلي من تسجيل 41 هدفاً، وصناعة 16 آخرين.

حصد أزارو، جائزة هداف الدوري المصري موسم 2018، بعدما نجح في تسجبل 18 هدف، ليصبح في المرتبة السابعة من حيث المهاجمين الأجانب الحاصلين على لقب هداف الدوري.

كما يعد لاعب عجمان الإماراتي الحالي، هو أحد الهدافين الأجانب التاريخيين للنادي الأهلي، وهو ثاني لاعب غير مصري يحصل على جائزة هداف البطولة المصرية، بعد اليمني علي محسن الذي حصل على الجائزة موسم 1960.

بطولات أزارو مع الأهلي

تُوج أسد الأطلس مع المارد الأحمر بـ 4 بطولات للدوري المصري، كما حصد لقب وحيد من كأس مصر، ومثله لكأس السوبر المصري، ولم يُتوج مع الفريق الأحمر ببطولة إفريقية، فقد خرج أزارو من قلعة التتش وبعدها تمكن الأهلي من الجمع بين بطولتي 2020، وموسم 2021، بالإضافة للقبي السوبر الإفريقي في نفس العامين.