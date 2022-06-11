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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703502/مصطفى-درويش-يتعرض-لأزمة-صحية-ويدخل-المستشفى-بعد-خطوبته

تعرض الفنان مصطفى درويش لأزمة صحية مفاجأة دخل على أثرها المستشفى، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان قراءة فاتحته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة مصطفى درويش الصحية

مصطفى درويش يكشف عن أزمته الصحية

كتب درويش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله أي حاجه بتيجي من عند ربنا، ألف حمد وشكر ليك يارب انا راضي بكل قضائك، وثمن وبندفعه الحمدلله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله".

على الصعيد الآخر، تدخلت نقابة المهن التمثيلية ممثلة في الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة لحل أزمة تشابه أسماء بين كل من الفنان مصطفى درويش والفنان مصطفى حسين درويش، حيث تعرض مصطفى حسين لأزمات بسبب مواقف قام بها زميله الذي يحمل نفس الاسم.

وأعلن مصطفى درويش عن تنازله عن اسمه الفني، بسبب مشاكل تعرض لها زميله الفنان الذي يحمل نفس الاسم، موجهًا رسالة للمنتجين: «يا جماعة أنا اسمي مصطفى حسين درويش، والأستاذ أحق بالاسم مني».

ونشر مصطفى حسين درويش مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر خلاله كل من أشرف زكي ومراد منير ومصطفى درويش ومصطفى حسين، وعلق عليه قائلًا: "من نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي والأستاذ منير مكرم.. ويارب ما أكون سببتلك أي إزعاج، حضرتك فنان كبير حقك عليا لو كنت سببًا في موقف مش حلو ليك».

آخر أعمال مصطفى درويش

يذكر أن آخر أعمال مصطفى درويش حكاية "ويبقى الأثر" ضمن مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري، مع النجوم: نجلاء بدر، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي وغيرهم، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الآمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

هو فنان و ممثل مصري ولد عام 1980 بمدينة 6 أكتوبر في مصر بدأ مصطفى درويش مشواره الفني عام 2011 و ظهر لأول مرة في الأعمال الفنية من خلال الفيلم السينمائي كف القمر مع المخرج المتميز خالد يوسف حيث أن خالد يوسف هو الذي اكتشفه و قدمه لأول مرة .