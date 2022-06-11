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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703494/السر-وراء-انفصال-ياسمين-الخطيب-عن-رجل-الأعمال-رمضان-حسني

دوت الخليج يرصد السر وراء انفصال الإعلامية ياسمين الخطيب عن رجل الأعمال رمضان حسني.

ياسمين الخطيب تعلن انفصالها عن رمضان حسني

كتبت الخطيب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "تم رسمياً الانفصال عن أ.رمضان حسني، أرجو أن يحترم الزملاء الاعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب).. كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم".

مرض ياسمين الخطيب سبب انفصالها

ورجح بعض رواد السوشيال ميديا أن سبب الانفصال هو إصابتها بمرض BPD الذي دفعها للانتحار، حيث كشفت ياسمين عن هذا الأمر من خلال حسابها على فيسبوك قائلة: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناءاً على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها".

وتابعت: "لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD..على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص".

معلومات حول مرض ياسمين الخطيب

ويعد اضطراب الشخصية الحدية اضطرابًا في الصحة العقلية يؤثر في طريقة تفكيرك في نفسك وشعورك بها وبالآخرين؛ مما يؤدي إلى مشاكل في مهام الحياة اليومية، ويتضمن مشاكل في نظرة الشخص لنفسه، وصعوبة في السيطرة على المشاعر والسلوك، واضطراب العلاقات.

زواج ياسمين الخطيب من رمضان حسني

وتزوجت الإعلامية ياسمين الخطيب في أغسطس 2021 من المنتج ورجل الأعمال رمضان حسني.

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، ولدت في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبداللطيف بن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينيات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان