جدة - نرمين السيد - ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "متابعينا الكرام.. طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة الآن الساعة 10 صباحاً على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية". وأوضحت: "من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة لتتجاوز حاجز 40 درجة مئوية". ونصحت الهيئة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة، ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس، ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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