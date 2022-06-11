قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بكفر الشيخ اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة عمليات شركة كهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمركزى مطوبس وقلين، لأعمال الصيانة، اليوم السبت، من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثانية مساء، فسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات معدية رشيد والجمعية والساحل والسعادة والشاعر والجزيرة بمطوبس،





وأوضحت غرفة عمليات شركة كهرباء بمحافظة كفر الشيخ - فى بيان اليوم - أنه ستتأثر بعمليات الفصل 11 قرية وتوابعها، أبو خشبة، خان جنى، أرض الجمعية، معدية المهدى، السخاينة، قسميون شرق وغرب، الشاعر وتوابعها، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى المرازقة وطويلة نشرت بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قريتان وتوابعهما المرازقة وتوابعها، وطويلة نشرت وتوابعها.

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