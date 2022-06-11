عاجل- بسبب الحر.. محافظ الجيزة يكلف بسحب عمال النظافة من الشوارع

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب عمال النظافة من الشوارع اليوم، خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً وحتى انكسار الموجة الحارة واستكمال العمل خلال الفترة المسائية.





وذلك فى ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد، والتى تشير إلى موجة حارة تشهدها البلاد، حيث ترتفع الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، عن القيم المسجلة فى الأيام الماضية، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمى، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدى إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية. كما ناشدت محافظة الجيزة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.

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