حصاد 8 سنوات للتعليم العالى.. إنشاء 6 أفرع لجامعات أجنبية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد الطيب، القائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، حول حصاد أداء فروع الجامعات الأجنبية فى مصر خلال الأعوام (2018-2022).





وأكد الوزير أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء جامعات دولية جديدة فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًّا ذات التصنيف الدولى المُتميز، لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحسين جودة التعليم العالى، وتزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير تعليم عالمى على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلاً عن توفير نفقات الابتعاث وجذب الوافدين من خارج مصر.

وأوضح التقرير أنه فى إطار تحقيق ذلك، صدر القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، والذى تم فى إطاره إنشاء 6 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأت الدراسة بها منذ العام الدراسى (2020-2021)، وتستضيفها 4 مؤسسات دولية، وتشمل: مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر التى تستضيف فرعى جامعة الأمير إدوارد، وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التى تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، ومؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر التى تستضيف فرعًا لكل من جامعتى (لندن، وسط لانكشاير)، كما تعمل مؤسسة جامعات المعرفة الدولية على استضافة فرع لجامعة نوفا البرتغالية، من خلال عقد شراكة وُقع أكتوبر الماضى ليتم منح درجة البكالوريوس فى تخصصات (الإدارة، الهندسة البيئية، الهندسة والإدارة الصناعية، الرياضيات التطبيقية لإدارة المخاطر، إدارة المعلومات).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة استهدفت من إنشاء فروع الجامعات الأجنبية تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالى المصرية ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وإتاحة فرص التعليم بالجامعات الأجنبية على أرض مصر، والحصول على شهادات دولية، للحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وجذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة فى حقل التعليم العالى والبحث العلمى للاستفادة من التجارب الدولية.