رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات حياة كريمة فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - رافق مصطفى مدبولى، عددا من الوزراء ومحافظ الدقهلية. وكان رئيس مجلس الوزراء، قد شارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود يوم الخميس الماضى.

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