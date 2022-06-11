وزير الرى يوزع شهادات إتمام البرنامج التدريبى لـ46 متدربا من 15 دولة

جدة - نرمين السيد - سلم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، (46) متدربا من (15) دولة إفريقية شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين فى مجال "هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة" و"الإدارة المتكاملة للموارد المائية".





ونظم المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، الدورة فى مجالات هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية ونوعية المياه.

وفى كلمته، رحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الأفارقة، مهنئاً باجتيازهم للبرنامج التدريبى، مشيرا لحرصه الشخصى على المشاركة فى تسليم الشهادات للمتدربين فى مختلف الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة، لما تمثله هذه الدورات من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية ، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية، إلى جانب دورها فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.

وأوضح أن تنوع المشاركين من عدد (15) دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج، ووجه بالاستمرار فى عقد هذه البرامج التدريبية بهدف بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين فى مجال إدارة المياه، والمساهمة فى زيادة التعاون وتبادل المعلومات والأفكار بين مهندسى المياه بدول القارة إفريقية، منوها لأهمية استمرار التواصل بين المتدربين والمركز القومى لبحوث المياه بعد إنتهاء هذه البرامج.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

كما أشار لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة مثل مركز التدريب الإقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه، ومركز التدريب الإقليمى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية لعدد (200) متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه، من خلال تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - استخدام الموارد المائية الغير تقليدية - تنمية المصادر المائية - النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية - هندسة السدود - نظم المعلومات الجغرافية - الاستشعار عن بعد)، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية، بالإضافة؛ لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التى تُعقد بالمركز القومى لبحوث المياه.

ومن جانبهم عبر المتدربون الأفارقة عن سعادتهم بوجودهم فى مصر والمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية مهمة، مع الإشادة بمركز تدريب الهيدروليكا وما يتمتع به من إمكانيات تدريبية ولوجيستية، ومعربين عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية.

وأشاروا إلى أن مصر تعتبر من الدول المتميزة فى مجال إدارة المياه وعلوم الرى، وأن هذه الدورة التدريبية كان لها دور فى تدعيم التواصل بين أبناء الدول الإفريقية المشاركين بها وتبادل الخبرات والأفكار بينهم، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج فى إدارة الموارد المائية فى بلادهم.