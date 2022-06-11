انت الان تتابع تفاصيل خبر دون إصابات.. حريق يلتهم ورشة نجارة بالمرج حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب داخل ورشة نجارة بمنطقة المرج دون وقوع أي إصابات بشرية.

بداية الحريق

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما تبلغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بإندلاع حريق داخل ورشة بمنطقة المرج، وعلى الفور هرعت سيارتى إطفاء لمكان الحرريق، وتمكنا من السيطرة عليه قبل امتداده إلى عقارات مجاورة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

أعمال التبريد

من ناحية أخرى، تواصل قوات الحماية المدنية بالغربية تحت اشراف المقدم محمد غانم رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهري، أعمال التبريد بحريق شونة كتان بقرية شبراملس بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية، مع استمرار تصاعد الادخنة مرحبا بمكان الحريق، وسط جهود من رجال قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المحيطة بمحل الحريق.

تمكنت وحدة مباحث قسم أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، من ضبط بائع خردة أشعل النيران فى شقته، مما أدى إلى تفحمها وامتداد ألسنة النيران إلى العقار المجاور لها فى شارع على سالم.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي شارع علي سالم، يفيد بقيام أحد السكان ويدعى "محمد . ع ال" بائع خردة بإشغال النيران في شقته الكائنة بالطابق الثالث، وامتدت ألسنة النيران حتى وصلت إلى العقار الملاصق ومكون من ٤ طوابق وتفحم جميع الشقق السكنية بمحتوياتها، دون خسائر بشرية.

السيطرة على ألسنة النيران

وانتقلت قوة من مباحث أول المحلة الكبرى، إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، وتبين من خلال سؤال سكان المنزلين، أن المتهم كان يسكن فى شقة بالطابق الثالث، ورفض مالك المنزل وهو أحد الورثة ويدعى " موسى توفيق" تجديد عقد الإيجار له، فقام المتهم بالأنتقام وأشعل النيران فى شقته بالقاء البنزين حتى تفحمت بالكامل، ثم أتى بأخشاب ووضعها أمام العقار الملاصق، ثم أشعل النيران فيها بألقاء البنزين، وأمتدت ألسنتها حتى وألتهمت جميع الشقق السكنية، وفر هاربا.

النيابة العامة

وبتقنين الاجراءات وبعد رصد كاميرات المراقبة لتفاصيل الواقعة، تم القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم تمهيدا لعرضة على النيابة العامة.

نشوب حريق هائل في شونة كتان بقرية شبراملس

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتداده إلى المناطق السكنية المحيطة بمحل الحريق وأسفر الحريق عن إصابة شخص من أهالي القرية يدعي “مصطفى. م. ش” بحروق متفرقه في أنحاء الجسم و4 أشخاص من رجال الحماية المدنية باختناق أثناء قيامهم بإخماد الحريق، وجرى نقلهم إلى مستشفى زفتي العام لتقديم الرعاية الطبية لهم وحالتهم مستقرة، ويحاول رجال الإطفاء من إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد.

تحرير محضر

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت محصول الكتان على مساحة 250 فدان وقدرت الخسائر بـ 6 ملايين جنيه، ويواصل رجال الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد واشتعال النيران مرة أخرى>