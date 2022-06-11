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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703499/نص-كلمة-المهندس-أشرف-رشاد-أثناء-زيارته-لمحافظة-دمياط

وعقد "رشاد" اجتماعات مصغرة مع أمانات (كفر سعد وكفر البطيخ) ناقش خلالها خطة عمل المرحلة القادمة، وطالب بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين.

نص كلمة النائب أشرف رشاد خلال زيارته لمحافظة دمياط

وينشر موقع دوت الخليج نص كلمة المهندس أشرف رشاد أثناء زيارته لمحافظة دمياط ، والتي جاءت كالتالي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ السيدات والسادة / إنني وأنا أقف بينكم اليوم تملئني مشاعر الفخر والسرور يسعدنى أن أحيى حضراتكم جميعا بهذه المناسبة الطيبة الرائعة التى حرصت ألا تفوتني لأتشرف بوجودي بينكم. واستهل كلمتي بآيات الله العظيمة التى حملت دعاء الخليل سيدنا ابراهيم {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ) فهذا البلد بلد أصيل طيب شاهد على التاريخ بكل فصوله ومسقط رأس الكثير من العظماء الذين صنعوا تاريخ مصر وحاضرها إن محافظة دمياط التى لا أستطيع أن أغفل دعوة كريمة منها لها مكانة خاصة وفريدة لدى دمياط التى لاقت ما لاقت من رومان و يونان وحملات صليبية طمعا فى دخول مصر منها وظلت صامدة برجالها البواسل تزود عن الوطن انها دمياط مفتتح المقداد بن الأسود فى بداية الاسلام والحقبة العربية إنها دمياط التى ذكرها دانتي فى الكوميديا الالهية ( وفي داخل الجبل ينتصب قائماً عجوز ضخم، وهو يدير كتفيه لدمياط وينظر إلى روما كأنها مرآته ) انها دمياط التى كانت عبر فصول تاريخها زاهرة بهية وغنية وما زالت فى بهائها نعدها بفضل الله عليها من أغنى محافظات مصر أدام الله خيرها. انها دمياط الشاهدة على قبلة النيل والبحر ونهاية المطاف الطويل ليستريح في برها وبحرها. انها دمياط صاحبة جائزة اليونسكو لمدن التعلم، ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم . انها دمياط صديقة النساء وحبيبة الرجال وهوى المصريين على مر العصور. انها دمياط ارض الشاب النقى شطا بن الهاموك وليلة النصف من شعبان المختلفة فى شطا بمولده. إنها دمياط التى انجبت الشيخ الإمام العالم الحافظ المخرج المفيد " محدث مصر "بن الدمياطي انها دمياط بوطنية رفعت الجمال الشهير برأفت الهجان وبعلم مصطفى مشرفة وبثقافة زكى نجيب محمود وطاهر أبو فاشا وفاروق شوشة وشوقي ضيف وبنت الشاطئ. انها دمياط التى تسجل الان نجاح وتميز أول امرأة قبطية تتولى حقيبة المحافظ فى مصر وثانى امرأة انها دمياط الجديدة والمدينة الصديقة للنساء والابهى على يد معالي الدكتورة منال عوض عذرا إن أطلت فعشقي قديم واسمحوا لى أن أرد ، اعجابى بها مستمر يزداد اتساعا كل يوم. الحضور الكريم / إننى وأنا أثمن ككل المصريين ما يقاتل فيه قائدنا الهمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل مصر على كل الاصعدة من تنمية وبناء وتطوير وتشييد وابهار وصنع حياة كريمة لكل المصريين بكل اطيافهم تليق بجمهوريتنا الجديدة، أرى دمياط تساير ركب التقدم ومهبط تنفيذ اهتمام قيادتنا السياسية بالمرأة فى تولى امرأة قديرة العلم حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية وفولاذية العمل فى البناء والتشييد والتطوير والتحديث والعلم وتنفيذ ثانى مدينة صديقة للنساء فى مصر. إننى اليوم فى هذه اللحظات المباركة التي نكرم فيها أبناء دمياط من حملة القرآن الكريم ونتمنى من الله أن نسمو لشرف أهل الله وخاصته وتكريمهم فى محافظتكم الولادة والمعين الذى لا ينضب من الناجحين الأفذاذ. فاسمحوا لى أن اسجل فخرى بوجودى اليوم بينكم فى هذا اللقاء الطيب مع حملة القرآن العظيم، وكيف لا وهم خيار الله الذين نالوا الرفعة بحمل كتابه، يَقُولُ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ , قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ". فيا سعد ورفعة من سار بالقرآن وتعهد به وضياع من أهمله وبعد عنه فأنتم الناجين يا حفاظ آيات الله قدركم مرفوع وحقكم علينا واجب بأجلالكم وتقديركم وتقديمكم واكرامكم يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا- إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ ". فاللهم اجعَلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا من المعرضين عن أوامره، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنا مِنْهُ مَا نسينا، وَعَلِّمْنا مِنْهُ مَا جَهِلْنا وَارْزُقْنا تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَاجْعَلْهُ لِنا حُجَّةً يَا رَبَّ العَالَمِينَ. أدعو الله أن يبارك فى ابناءنا المكرمين اليوم وان يجعل آيات القرآن في أخلاقهم وحياتهم نورا ودستورا وأن يكونوا سفراء الخير والوطنية والحب فى مستقبل وطننا المشرق بإذن الله أهنئ أبنائي الكرام وكل أولياء امورهم المخلصين الذين أحسنوا التربية وصنع المثل الطيبة بخيرة الابناء واشكر كل من قام على هذا الحفل المتميز وأثنى على أمانة حزبنا بدمياط فهي من الأمانات المتميزة دوما والتى تفوق العديد من المحافظات فى الابداع فى كل فعاليات الحزب دوما واشكر كل زملائي الكرام نوابا وتنظيمين واعضاء فى حزينا المتميز بهم، واقدر عظيم عملهم ونشاطهم وتميزهم الدائم دمتم ودامت بلادكم عامرة بالنجاح والتميز والفلاح وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء ذلك بحضور النائب عماد حمودة، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم، والنائب يسري المغازي عضو الأمانة العامة، ورئيس لجنة الشئوون العربية.

كما حضر اللقاء، النائب محمد الحصي أمين الحزب بدمياط، والنائب محمد الماشطة أمين التنظيم بالمحافظة، والنائبي وليد التمامي ومحمد أبو حجازي.