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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703498/روسيا-تعلن-تمديد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-فى-11-مطار

دوت الخليج

ووفق ما نشر فى بيان وكالة النقل الروسية فقالت أنه:" تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية فى 11 مطار بروسيا وذلك حتي 18 يونيو".

المطارات التي تم فرض عليها القيود

وأضاف البيان أن هذه القيود المؤقتة على رحلات الجوية تشمل مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على دون، سيمفيروبول، وإليستا.

ويذكر انه تم فرض نظام تقييد الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات فى جنوب ووسط روسيا منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا 24 فبراير، وذلك بعد أعتراف روسيا بجمهوريتي دونتيسك ولوغانسك وأعلنت روسيا أن الهدف من العملية العسكرية ليس أحتلال أوكرانيا، وانما منع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو, وتحرير أقليم دونباس، وتحييد القوميين المتطرفيين الأوكرانيين بالاضافة إلى وقف روسيا تمدد حلف الناتو على حدودها والتي تري روسيا انه يمثل تهديد لأمنها القومي.

عقوبات أوروبية لإنهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

ومنذ بدأ العملية العسكرية فى روسيا قامت الدول الأوروبية بفرض مجموعة من العقوبات أستهدفت مختلف القطاعات الروسية منها القطاع المصرفي والنفطي والأعلامي وغير ذلك من القطاعات وذلك كمحاولة للضغط على روسيا لانهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وسحبها قواتها من الأراضي الأوكرانية، وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى إحداث عدد من الأزمات سواء على المستوي الداخلي فى أوكرانيا وفرار الملايين من المدنيين من أراضيهم جراء الحرب بالإضافة إلى المستوي الخارجي والذي تشكل فى أرتفاع اسعار الغذاء وعدد أخر من المنتجات الحيوية كالقمح، وإلى جانب ذلك تم القيام بجولة من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني وذلك كمحاولة للتوصل إلى حلول بين الطرفين وانهاء القتال بين البلدين.