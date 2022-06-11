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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703495/إدارة-الأهلي-تنتظر-موسيماني-لحسم-النهائي-مع-الفريق-تفاصيل

تنتظر إدارة النادي الأهلي، وصول بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأحمر، من بلده جنوب إفريقيا، لحسم موقفه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المفترض أن يصل موسيماني، مساء أمس الجمعة، ولكن تأخرت طائرته لمدة 24 ساعة، ليقرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل مناقشته حتى يعود إلى القاهرة.

حسم مصير موسيماني

وينتظز موسيماني، كل من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التخطيط بالإضافة لرئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة ياسين منصور، لعرض بعض الأمورالمتعلقة بفريق كرة القدم ومن بينها إضافة مدرب مساعد مصري في جهازه، وتغيير مدرب الأحمال بقيادة رانجوجا كابيلو، وتعيين بدلاً منه، خاصة وأن الجميع يرى أن الأمور ليست على ما يُرام من الناحية البدنية للاعبين.

ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة مساء اليوم، فور وصول موسيماني للقاهرة، أو يتم تأجيلها لحين الانتهاء من مشاركة الفريق في مباراة الغد في دور الـ 32 أمام فريق المصري بالسلوم.

تنطلق المواجهة التي تجمع بين الفريقين في إطار دور ال 32 من المسابقة، في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 21 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد الأهلي وي السلام هذا اللقاء، فيما تُذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس.

وصول موسيماني القاهرة

وفي سياق آخر، تنتظر إدارة النادي الأهلي، وصول الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، والذي كان قد حصل على إجازة بسبب ارتباطه بخوض دورة تدريبية في المغرب، ومنها غادر إلى بلده جنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يصل اليوم لقيادة الفريق في التدريبات التي يخوضها استعداداً للقاءات القادمة سواء في الدوري أو في الكأس.

تصريحات مسئولي المصري بالسلوم

على الجانب الآخر، تحدث مسئول بنادي المصري بالسلوم، عن استعداد الفريق لمباراته المقبلة أمام النادي الأهلي، والتي تجمع بينهما في إطار دور ال 32 من بطولة كأس مصر من الموسم الحالي.

وأكد المشرف العام على الكرة بفريق المصري بالسلوم وائل علاء، على أن الفريق بدأ الاستعداد لمواجهة المارد الأحمر، الأحد الماضي بعدما خاض مباراة أخيرة له بالدوري يوم الخميس، وحصل اللاعبين على إجازة يومي الجمعة والسبت، ويتدرب في الوقت الحالي في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع.

وأضاف مسئول الفريق الفيومي، في تصريحات خاصة للموقع، أن الفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق، مركز ومستعد بشدة لمواجهة نادي القرن، والفريق سيبدأ معسكره المغلق يوم السبت المقبل.

وعن عدم تواجد اللاعبين الدوليين في صفوف النادي الأهلي، قال:" اكيد طبعاً عدم تواجد لاعبي الاهلي الدوليين هيخفف الأعباء علينا وعلى اللاعبين، بس مننساش انهم هيبقي عندهم طموح لاثبات الذات واحقيتهم ف اللعب، بس إحنا عندنا طموح نعمل مباراه حلوه امام بطل القرن".

واختتم " نأمل في تحقيق مفاجأة والتغلب على النادي الأهلي، ولكن الأهم هو الظهور المُرضي والمشرف لأبناء محافظة مطروح والسلوم".