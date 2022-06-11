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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703493/واشنطن-وطوكيو-وسيئول-تدين-إطلاق-كوريا-الشمالية-صواريخ-باليستية

دوت الخليج

كوريا الشمالية تواجه خطر أمني

ووفقا لوسائل الأعلام الرسمية التابعة لكورية الشمالية أشارت إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون ، خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب قد طالب بأتخاذ إجراءات أقوي من أجل الدفاع عن النفس مشيرا الى أن بلاده تواجه ظرفا أمنية خطيرا.

كما أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية "KCNA" أنه أثناء ترأس زعيم كوريا الشمالية الأجتماع صرح كيم بأنه:" الحق فى الدفاع عن النفس هي مسألة تتعلق بحماية السيادة الوطنية للبلاد".

مضيفا أن الظروف الأمنية التي تتعرض لها كوريا الشمالية خطيرة للغاية لافتا إلى أن الأمن الأقليمي يهدد بتوترات أعمق حيث شدد على أن مبدأ النضال القوي كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق هدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بشكل أسرع.

واشنطن سنرد بشكل قوي على كوريا الشمالية

و فى وقت سابق حذر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كوريا الشمالية من قيامها بإجراء أي تجارب نووية محذر ان الولايات المتحدة الأمريكية سترد بشكل قوي

واشنطن تطالب بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت فى وقت سابق بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية وذلك من خلال تمرير مشروع قرار فى مجلس الأمن، الإ أن كل من روسيا والصين وقفوا ضد مشروع هذا القرار.

وعلى صعيد أخري كانت كوريا الشمالية قد أجرت خلال الأسابيع الماضية عدد من التجارب الصاروخية وشملت أحدي هذه التجارب بإطلاق أكبر صواريخ باليستية عابرة للقارات.

ومن الجدير بالذكر فأن آخر تجارب كوريا الشمالية كانت فى يوم 5 يونيو وذلك عندما قامت بإطلاق 8 صواريخ باليستية قصيرة المدي باتجاه بحر اليابان.