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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703492/موعد-مباراة-مصر-وكوريا-الجنوبية-والقنوات-الناقلة

يستعد المنتخب الوطني المصري بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، في مباراة ستجمع بينهما على ملعب سيول كأس العالم بمدينة سيل بكوريا وسط حضور جماهيري يصل لـ 70 ألف متفرج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة مصر وكورويا

تنطلق مباراة مصر وكوريا في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل الموافق 14 من يونيو الجاري، وتنقل قناة أون تايم سبورتس هذا اللقاء.

غيابات منتخب مصر أمام كوريا

وتسافربعثة المنتخب المصري، مساء اليوم السبت على متن طائرة خاصة، وسط غيابات بالجملة من بين العناصر التي كان قد اختارها إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، قبل لقائي غينيا وأثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشهدت القائمة التي أعلنها المدير الفني للمنتخب، غياب عناصر كثيرة بسبب الإصابة، وتتمثل هذه الغيابات في التالي ذكره:

_ محمد صلاح بسبب إصابته بشد خفيف في العضلات، لذا فضل الجهاز الفني إراحته من مباراتي أثيوبيا وكوريا.

_ محمد عبد المنعم بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

_ محمد النني بسبب الإصابة في العضلات، وكذلك محمود حسن تريزيجيه.

_ حمدي فتحي هو الآخر تعرض للإصابة في معسكر المنتخب لذا تم إراحته من المباراة الودية أمام كوريا، ومعه إمام عاشور لاعب نادي الزمالك.

تاريخ مواجهات مصر وكوريا

وقبل مواجهة المنتخبين، نرصد لكم تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما:

التقى المنتخبان 5 مرات من قبل، كان الفوز حليف المنتخب الوطني في لقاءين، فيما حقق المنتخب الكوري 3 انتصارات.

_ تعود أول مواجهة جمعت بين المنتخبين لأكتوبر عام 1964 وبالتحديد في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو ، وانتهت بتفوق المنتخب المصري بفوز كاسح بنتيجة 10 أهداف مقابل لا شئ للمنتخب الكوري.

_ ثاني اللقاءات التي جمعت بين المنتخبين، كانت في بطولة الآفروآسيوية، وحقق فيها المنتخب الكوري الفوز بنتيجة 4/3 في ركلات الترجيح، وفي اللقاءات الودية انتصر منتخب كوريا مرةبنتيجة 2/1، وأخرى بنتيجة 1/0.

_ أما عن آخر لقاء ودي جمع بين المنتخبين كان عام 2005، وحقق فيها الفراعنة الفوز بنتيجة هدف دون رد.