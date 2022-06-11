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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703491/ظهرت-الآن-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-الشرقية-2022-بالاسم

ينشر موقع دوت الخليج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022، والذي بعدما اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت، بحضور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.26%.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر موقع مديرية الشرقية التعليمية.

2- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على إظهار النتيجة والتي ستظهر للطالب فور اعتماداها من محافظ الشرقية وإتاحتها على موقع المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

وأعلن محافظ الشرقية عن أسماء العشر الأوائل في امتحانات الشهادة الاعدادية، كما هنأ الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، وسط تأكيد على أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

يشار إلى أن محمد رمضان وكيل وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، كان قد أعلن أنه تقرر تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، إلى اليوم السبت على الأكثر، ذلك للمراجعة والتدقيق فى رصد الدرجات، وبالفعل اعتمد محافظ الشرقية النتيجة اليوم ومن المقرر أن تتاح للطلاب خلال ساعات قليلة.