تعرف على ترتيب الدوري المصري موسم 2022

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما حقق النادي الأهلي الفوز ، إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 44 نقطة

بيراميدز 43 نقطة

الأهلي 37 نقطة

فيوتشر 36 نقطة

سموحة 35 نقطة

طلائع الجيش 32 نقطة

البنك الأهلي 30 نقطة

فاركو 29 نقطة

إنبي 26 نقطة

سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

غزل المحلة 25 نقطة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

الجونة 21 نقطة

المصري 20 نقطة

المقاولون العرب 18 نقطة

الإسماعيلي 18 نقطة

مصر المقاصة 14 نقطة

إيسترن كومباني 13 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

فاز نادي الزمالك على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد نجح فريق نادي الإسماعيلي من إدراك التعادل في شباك نادي الزمالك عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين على مدافع الفريق الأبيض محمود علاء.

وبعده بدقيقة واحدة، أحرز البديل عمر السعيد هدف التقدم لصالح نادي الزمالك، عن طريق عرضية من اللاعب أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-2 للزمالك.

وكان قد أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام فريق الإسماعيلي بتقدمه بهدف مقابل لا شيئ، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيئ عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد عرضية من الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، اللاعب عبد الله جمعة، الذي قام بتمرير كرة عرضية داخل المنطقة، ليضعها أشرف بن شرقي على يسار حارس الإسماعيلي، وسط غفوة من دفاعات الفريق الأصفر.