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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703487/عدم-استقرار-ننشر-سعر-الحديد-والاسمنت-في-مصر-اليوم-السبت-11-6-2022

سعر الحديد والاسمنت اليوم للمستهلك.. شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بعض المصانع بعدما كان هناك انخفاضًا نسبيًا في سعر الحديد والاسمنت، نتيجة تراجع الإقبال من المستهلكين وتراجع أيضًا سعر مدخلات الإنتاج والمادة الخامة، إلا أن اليوم ووفقًا للأرقام المعلنة، فقد شهد سعر الحديد والاسمنت انخفاضًا أيضا في عدد من المصانع.

سعر الحديد والاسمنت في مصر اليوم للمستهلك

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت في مصر..

سعر الحديد الاستثماري للطن 18113.3 جنيها، بقيمة تعيير في السعر نحو، 126.29 جنيها

سعر حديد عز للطن 18588.5 جنيها، بقيمة تعيير في السعر نحو، 139.08 جنيها

سعر الأسمنت الرمادي للطن : 1351.82 جنيهًا بقيمة تعيير في السعر نحو، 46.98 جنيهًا.

سعر الحديد في مصر اليوم السبت

شهد سعر الحديد والاسمنت انخفاضًا في هذه المصانع - سعر حديد الجيوشي 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد السويس 18070 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد بشاي 18075 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد العشري 18000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

- سعر حديد عز 18588.5 للطن تسليم أرض المصنع

سعر أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن

- سعر أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع - سعر أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع - سعر أسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

من جانبه، أرجع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، سبب انخفاض أسعار الحديد والأسمنت لتراجع حركة البيع والشراء من قبل المستهلكين وأصحاب شركات المقاولات، نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحديد والأسمنت في الفترة السابقة، موضحًا أن أسعار طن الحديد للمستهلك انخفضت من 20 ألف جنيه للطن إلى 18 ألف جنيه للطن.

وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض سعر الحديد والاسمنت للمستهلك، خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرًا لاحجام الشركات والمستهلكون عن الشراء، وتحمل المصانع الرئيسية خسائر كبيرة.