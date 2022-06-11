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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /703485/صور-لأقمار-صناعية-لمطار-دمشق-تظهر-أضرار-جسيمة-نتيجة-القصف-الإسرائيلى

نشرت شركة أقمار صناعية تابعة لإسرائيل صور تظهر حجم الأضرار التي تعرض لها المطار دمشق وذلك بعد قصف جوي اسرائيلي أستهدف مطار دمشق الدولى مما أدي إلى خروج المدرج عن الخدمة وألحاق اضرار كبيرة بصالة الركاب

دوت الخليج

بسبب القصف الاسرائيلى تعطل مداراج مطار دمشق

وكشفت صور الأقمار الصناعية اضرار جسيمة فى المدارج العسكرية والمدنية على حد سواء، كما أشارت شركة Imagesat international الى ان القصف الاسرائيلي أدت الى تعطيل العمليات فى مدارج المطار بشكل كامل لافتا الى ان كل مدرج تعرض للقصف على نحو ثلاث مرات

New imagery of #Damascus international Airport shows extensive damage to both military & civilian runways from this morning's strikes.This comes after Syria’s Ministry of Transport halted flights to and from the airport. pic.twitter.com/ng5Ui6vyEn — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) June 10, 2022

قصف اسرائيلى لتعطيل طائرات شحن ايرانية

ويذكر أن مصادر أكدت سابقا أن استهداف سلاح الجو الاسرائيلى مطار دمشق الدولى يهدف إلى تعطيل طائرات شحن أيرانية

وتابع المصدر أن القصف الاسرائيلى استهدف المدرج الشمالى واسفر عن احداث حفرتين كبيرتين مضيفا إلى أن الهدف من القصف هو تعطيل المدارج ومنع طائرات التابعة للشحن الايراني من نوع بوينغ 747 من استعمال المطار خصوصا وأن المدرج الجنوبى معطل

وأضاف ذات المصدر بأن طائرة ايرانية تابعة لخطوط "كشم" والتي يديرها الحرس الثوري الايراني كانت قد هبطت فى دمشق فى رحلة قادمة من إيران مرجحة انها كانت تقوم بنقل الأسلحة وكان ذلك فى 30 ابريل الماضي .

ومن الجدير بالذكر أن مطار دمشق الدولى قد تعرض خلال شهر ابريل و مايو لضربات صاروخية والتي أدت إلى أحداث اضرار فى احد المدارج التابعة للمطار.

ومن جهة أخري تمتنع اسرائيل التعليق عن هذه العمليات على الرغم من انهم أكدوا بشكل مستمر انهم لن يسمحوا لايران والمجموعات والمليشيات التي تدعمها بالتغلغل بالقرب من الحدود السورية والاسرائيلية والتي تشكل خطر على إسرائيل.

ويذكر انه فى وقت سابق قد أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، نقلا عن وزراة النقل السورية، بأنه تم تعليق حركة الرحلات الجوية فى مطار دمشق نتيجة توقف بعض التجهيزات الفنية عن العمل.