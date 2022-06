صور لأقمار صناعية لمطار دمشق تظهر أضرار جسيمة نتيجة القصف الإسرائيلى

دوت الخليج

وكشفت صور الأقمار الصناعية اضرار جسيمة فى المدارج العسكرية والمدنية على حد سواء، كما أشارت شركة Imagesat international الى ان القصف الاسرائيلي أدت الى تعطيل العمليات فى مدارج المطار بشكل كامل لافتا الى ان كل مدرج تعرض للقصف على نحو ثلاث مرات

New imagery of #Damascus international Airport shows extensive damage to both military & civilian runways from this morning's strikes.This comes after Syria’s Ministry of Transport halted flights to and from the airport. pic.twitter.com/ng5Ui6vyEn