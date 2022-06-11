المعاهد الأزهرية تؤدي امتحان القسم العلمي المادة الانجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:26 صباحاً - يواصل اليوم السبت قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الفصل الدراسي الثانى لعام 2022 / 2021 تحت إجراءات احترازية مشددة والتاكيد على تهتئة جوا مناسب للطلاب من الهدوء.

ومن المقرر يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان اللغة الإنجليزية وتبدأ لجان الإمتحانات في تمام التاسعة وتنهي اللجان في الثالنية عشر.

كما يؤدي طلاب الشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية الامتحان في مادة الصرف.

ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وتباشر اللجان المشكلة عملها طول فترة الإمتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.