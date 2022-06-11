الأرصاد الجوية: ذروة الموجة الحارة اليوم .. والعظمى بالقاهرة 43 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:26 صباحاً - قالت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.