التوجيه الرئاسى بتخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة الأزمة الأوكرانية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (توجيهات رئاسية.. 130 مليار جنيه لمواجهة آثار الأزمة الدولية)، نقلت الصحيفة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط تأكيده أن الرئيس السيسى وجـه بتخصيص 130 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل لمواجهة التطورات الاقتصادية الدولية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقـال وزير المالية، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتمويل برنامج جديد تسير بشكل جيد، وأضاف إن مجلس النواب وافـق مبدئيا على مشروع من الحكومة بمد وقف العمل بضريبة الأطيان إلى نهاية 2023، وذلك تخفيفا للأعباء عن المزارعين لتصل مدة إيقاف العمل بالضريبة إلى 6 سنوات.

وأشار الوزير إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 6.1% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، وهـو ما يعتبر تأكيدا لنجاح الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الدولية.

وتحت عنوان (تدريب 24 مسؤولا من 17 دولة إفريقية على اللامركزية)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التنمية المحلية تطلق بعد غد الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الثانية للكوادر الإفريقية فى مجال التنمية المحلية واللامركزية وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، بحضور 24 متدربا من 17 دولة إفريقية هى (بوركينا فاسو - الجابون - بوروندى - جنوب السودان - غينيا الاستوائية - سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوى - سيشل - جيبوتى - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا) وذلك لمدة 10 أيام بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة إشادة وزير التنمية المحلية محمود شعراوى بالدور البارز الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وسفارات مصر فى دول قارة إفريقيا، من خلال توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية للكوادر المحلية الإفريقية بما يتلاءم مع مكانة مصر ودورها الهام فى خدمة أبناء القارة السمراء.

وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم قدرات الأشقاء الأفارقة، وتوفير الدعم اللازم لهم فى مختلف المجالات، وخاصة تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.

واقتصاديا، وتحت عنوان (مبادرة مصرية لمواجهة أزمة الغذاء فى الدول النامية)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مصر تقدمت بمشروع قرار لمنظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائى فى الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نموا، وذلك فى إطار جهود الحكومة الحثيثة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى بشكل خاص، والدول النامية بشكل عام.

وأضافت الصحيفة إن من المنتظر مناقشة المشروع ضمن أعمال المؤتمر الوزارى الثانى عشر للمنظمة، الذى سيبدأ أعماله غدا، ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، تصريحه بأن الوفد المصرى تقدم بمشروع القرار نيابة عن المجموعات العربية والإفريقية والدول الأقل نموا لدى المنظمة، وذلك بعد جولات من المشاورات المكثفة مع مختلف الدول الأعضاء، لحشد التأييد اللازم من أجل رعاية مشروع القرار.

ودوليا، نقلت صحيفة (المصرى اليوم)- تحت عنوان (لجنة تحقيق الكونجرس الأمريكى: ترامب تورط فى محاولة انقلابية)- تصريح رئيس لجنة التحقيق فى اقتحام مبنى "الكابيتول" بمجلس النواب الأمريكى، بينى تومسون، بأن أحداث الشغب التى وقعت فى يناير من العام الماضى شكلت "ذروة ّمحاولة انقلابية" تورط فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف تومسون أن السادس من يناير ذروة محاولة انقلابية، وأن ترامب فى صلب هذه المؤامرة، معتبرا أن أحداث الشغب عرضت الديمقراطية الأمريكية للخطر، مضيفا "المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد.. هناك متعطشون للسلطة فى هذا البلد يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أمريكا عظيمة».

وأشارت (المصرى اليوم) إلى أن لجنة التحقيق التى تضم 7 ديمقراطيين واثنين جمهوريين استمعت على مدار أشهر، إلى أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق، ودرست 140 ألف وثيقة؛ لتحدد بدقة مسؤولية ترامب فى هذا الحدث.