انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد كارثة هزيمة منتخب مصر.. "الجزار" تطالب باستدعاء وزير الرياضة لمعرفة أسرار اختيار ايهاب جلال حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703489/بعد-كارثة-هزيمة-منتخب-مصر-الجزار-تطالب-باستدعاء-وزير-الرياضة-لمعرفة-أسرار-اختيار-ايهاب-جلال

وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الأثيوبي بهدفين دور رد بالمحبطة وغير المتوقعة وأثرت بالسلب على نفسية الشعب المصرى الذى كان لديه الأمل فى أن يحقق المنتخب المصرى فوزاً كبيراً على المنتخب السنغالي مؤكدة أن المنتخب المصري كان غائباً بلاعبيه وجهازه الفنى والادارى ولم يحضر المباراة ولم يخسر بشرف بس خسر بالرأفة وكان يمكن ان تصل الهزيمة الى خمسة اهداف فى الشوط الأول.

دوت الخليج

وطالبت " الجزار " فى بيان عاجل قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الاسباب الحقيقية وراء اختيار ايهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطنى لكرة القدم رغم أن هناك العديد من الاسماء الكبيرة فى عالم التدريب فى كرة القدم أمثال حسن شحاتة وحلمى طولان وحسام حسن وغيرهم الا أنه كان هناك اصرار كبير وغير مفهوم من اتحاد كرة القدم على اختيار ايهاب جلال.

أسباب اختيار إيهاب جلال

كما طالبت النائبة سميرة الجزار باستدعاء الدكتور أشرف صبحى لاقرب جلسة عامة لمجلس النواب ليرد على بيانها العاجل وعن اسرار اصرار اتحاد كرة القدم على اختيار ايهاب جلال محذرة من استمرار مستوى المنتخب المصرى لكرة القدم كما كان فى مباراته التعيسة والكارثية مع منتخب اثيوبيا مؤكدة أن جميع المنتخبات الافريقية وغيرها لن تعمل اى حساب للمنتخب المصرى لكرة القدم لأنه لم يعد لديه مدرب قادر او حارس مرمى او لاعبين فى الدفاع وخط النص والهجوم قادرون على تحقيق الفوز او لعب كرة قدم تسعد كل من يشاهدهم.

وحملت النائبة سميرة الجزار مدرب المنتخب إيهاب جلال هذه الهزيمة ومعه اتحاد الكرة لاختياره “جلال” من البداية واصفة قرار اتحاد الكرة بإقالة البرتغالي كيروش من تدريب المنتخب على الرغم من إنجازاته وجهوده مع المنتخب، بالغريب وغير المفهوم خاصة أن كيروش يعتبر واحداً من أفضل المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب منتخب الفراعنة متسائلة : هل لدى الدكتور أشرف صبحي الاسباب التى وراء اتخاذ اتحاد الكرة لقرار اقالة كيروش.

مدرب أجنبي

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن المنتخب المصرى لكرة القدم خلال الفترة الحالية يحتاج إلى مدرب أجنبي وذلك لعدة أسباب فى مقدمتها أن المدرب الأجنبي لديه نوع من الالتزام ورؤية مختلفة ولا يعتمد على المجاملات كما أنه محترف ويمتلك العديد من الخبرات ويختار لاعبيه لخوض المباريات بكل حرية دون تدخل من اى جهة مهما كانت لأن قرار المدرب الاجنبى دائما يكون مستقلاً مطالبة باعادة النظر إلى منظومة الكرة المصرية كمنظومة متكاملة وليست أفراد إلى جانب العمل على إعادة هيكلة هذه المنظومة للقضاء على السلبيات الموجودة حاليا والعمل على إنشاء منتخب وطني قوي بالاعتماد على الناشئين واللاعبين الموهبين.

وقالت النائبة سميرة الجزار إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أدان نفسه بتصريحات التى أكد فيها أن الجميع حزين من أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب الهزيمة بالأمس أمام منتخب إثيوبيا بثاني مباريات الفريق في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأن هناك مجلس إدارة للاتحاد المصري لكرة القدم انتخبتهم جمعية عمومية، وهم مسئولين عن قرارهم، وهناك خطط استراتيجية للدولة وكان هناك مدير فني أجنبي للمنتخب بسيرة ذاتية عالية وترك بصماته مع المنتخب، ووقف على الإيجابيات والسلبيات وكنا نرى أنه من الأفضل استكمال مسيرته، وكان لدينا الاستعداد لدعم المدرب الأجنبي ماليا ولكنهم اتخذوا قرار ووقفنا بجانبهم وأكدت " الجزار " أن هذه التصريحات من الدكتور أشرف صبحى تشير الى أن هناك أسباباً سرية وغير معلنة عن اختيار اتحاد كرة القدم لايهاب جلال مشيرة الى أنها من حقها كنائبة أن تعرف هذه الاسباب من المسئول الاول عن الرياضة المصرية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة