النائب محمد عبد العزيز لـ دوت الخليج: الجمهورية الجديدة بدأت من ثورة 30 يونيو..والبسطاء هم من أطاحوا بالإخوان ورفضوا"استبدادهم"

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703488/النائب-محمد-عبد-العزيز-لـ-تحيا-مصر-الجمهورية-الجديدة-بدأت-من-ثورة-30-يونيووالبسطاء-هم-من-أطاحوا-بالإخوان-ورفضوااستبدادهم

قدم النائب محمد عبد العزيز، التهنئة للشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة المصرية البلسلة بمناسبة شهر يونيو، مضيفا: هو الشهر الذى أعتز به كثيرًا ونحن مقبلين خلال أيام على عيد ثورة 30يونيو المجيدة، والذي يؤكد أن الشعب المصرى أنجز أمر كان بكل الحسابات مستحيلًا خاصة فى ضوء حديث الجماعة الإرهابية بأنها ستحكم مصر بما لا يقل عن 500عاما، وأنها لن تذهب من حكم مصر إلا بالدم ومن يقوم بإلقاء المياه على مرسى – فى إشارة للرئيس المعزول محمد مرسى- سنقوم نحن بإلقاء الدم عليه.

وأضاف عبدالعزيز: وفي ضوء كل هذه التهديدات إلا أن عظمة الشعب المصرى الذى استجاب لنداء الوطن فى فترة تاريخية ثم إنحازت له القوات المسلحة وكان على رأسها فى هذا التوقيت القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى، والذى حمل رأسه على يديه مع زملاءه من رجال القوات المسلحة فى هذه اللحظة التاريخية.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: وكان قرار انحيازهم تاريخى ومواقفهم واضحة فى أن لن يسمحوا بأن يمس أحد كرامة المصريين، لافتا أن وقتها قال الفريق أول عبد الفتاح السيسى.."أى يد تتمد على المصريين يتم قطعها"وهذه كانت رسالة عظيمة.

الجمهورية الجديدة

واستكمل: وحدة الشعب مع قواته المسلحة أنجزت يوما من أهم أيام تاريخ الوطن وهو ثورة 30يونيو، ونحن الآن فى الجمهورية الجديدة وكل ما نتحدث بشأنه ذات صلة بمسارات التنمية والتقدم يعود لهذا اليوم التاريخى.

هذا وحل النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،عضو لجنة العفو الرئاسى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع بشأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى، ولقاء رموز المشهد السياسي والبرلمانى بشأن رؤيتهم تجاه شكل الحوار ومضمونة ونتائجه خلال الفترة المقبلة.