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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703483/قبل-ودية-الثلاثاء-تاريخ-مواجهات-مصر-وكوريا-الجنوبية

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية، في ودية ستجمع بين المنتخبين في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء الموافق 14 من شهر يونيو الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتطير بعثة منتخبنا الوطني، مساء اليوم السبت إلى كوريا لخوض اللقاء الودي، والذي سيتوقف عليه تحديد مصير الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال سواء بالاستمرار أو الرحيل وذلك بعد الأداء الباهت والضعيف الذي ظهر به المنتخب في مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

تاريخ مواجهات مصر وكوريا

وقبل لقاء المنتخبين، نرصد لكم تاريخ مواجهاتهم السابقة:

التقى المنتخبان 5 مرات من قبل، كان الفوز حليف المنتخب الوطني في لقاءين، فيما حقق المنتخب الكوري 3 انتصارات.

_ تعود أول مواجهة جمعت بين المنتخبين لأكتوبر عام 1964 وبالتحديد في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو ، وانتهت بتفوق المنتخب المصري بفوز كاسح بنتيجة 10 أهداف مقابل لا شئ للمنتخب الكوري.

_ ثاني اللقاءات التي جمعت بين المنتخبين، كانت في بطولة الآفروآسيوية، وحقق فيها المنتخب الكوري الفوز بنتيجة 4/3 في ركلات الترجيح، وفي اللقاءات الودية انتصر منتخب كوريا مرةبنتيجة 2/1، وأخرى بنتيجة 1/0.

_ أما عن آخر لقاء ودي جمع بين المنتخبين كان عام 2005، وحقق فيها الفراعنة الفوز بنتيجة هدف دون رد.

مباراة مصر وكورويا

وتطير بعثة المنتخب المصري مساء اليوم على متن طائرة خاصة، لخوض اللقاء الودي والذي سيحضره 70 ألف متفرج، حيث يستعد المنتخب الكوري لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في نوفمبر من العام الجاري.

أما بالنسبة للمنتخب المصري، فسيخوض المباراة لإعادة الترتيب داخل المنتخب، وللوقوف على أسباب السقوط أمام منتخب أثيوبيا في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وانتهت بتفوق المنتخب الأثيوبي بنتيجة هدفين دون رد.